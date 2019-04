Auto niet op slot? Boete in de bus Jelle Couder

11 april 2019

16u10 0 Zaventem Nare verrassing voor negen bewoners van Sint-Stevens-Woluwe: zij krijgen van de politie een boete van 58 euro in de bus omdat hun voertuig niet op slot was. Dat is het resultaat van een wijkscan van de lokale politie. “We zetten heel hard in op preventie, maar als je je auto open laat , zet je de kat bij de melk”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen.

De politie van Zaventem organiseert al een drietal jaar zogenaamde ‘wijkscans’. Daarbij gaat de politie langs in een buurt en wordt er gecontroleerd op alle mogelijk inbreuken. “Dat gaat om de inbraakveiligheid van woningen, of voertuigen wel goed op slot zijn, maar net zo goed pakken we hiermee zwerfvuil aan”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen. “We proberen elke deelgemeente minstens een keer per jaar aan te doen. Deze acties revelen vaak goede resultaten op omdat we zeer breed controleren. We vinden bijvoorbeeld wel eens mensen die helemaal niet thuishoren in een buurt en we doen allerhande verkeerscontroles. We merken dat we hiermee potentiële daders ontmoedigen.”

De gecontroleerde wijk in Sint-Stevens-Woluwe kampt met een inbraakprobleem. Afgelopen dinsdag ging de politie daarom langs voor een algemene controle. De politie stelde vast 9 van de 136 geparkeerde voertuigen niet op slot waren. Daarom krijgen de eigenaars een van deze dagen een boete met onmiddellijke inning van 58 euro in de bus ten belope. Je auto niet op slot doen is immers een strafbaar feit. Volgens de wegcode mag je je voertuig namelijk niet achterlaten zonder de nodige voorzorgen te nemen om een ongeval of diefstal te voorkomen.

‘Dweilen met de kraan open’

Zo krijgen mogelijke slachtoffers zelf wel het deksel op de neus. “Wij zetten via onze website en met onze gemeenschapswachten heel hard in op preventie en deze thema’s komen daar vaak aan bod”, aldus Van Thienen. “Maar ik heb vaak de indruk dat we dweilen met de kraan open. Wie zijn voertuig niet op slot doet, maakt het makkelijk voor mensen met slechte bedoelingen. Je moet de kat natuurlijk niet bij de melk zetten. Soms moet je streng zijn en zeggen: ‘wie niet horen wil, moet voelen’. Hoe spijtig dat ook is.”

Naast de negen voertuigen die niet op slot waren, trof de politie bij de controle nog een voertuig aan waar een gps-toestel in het zicht lag. Die eigenaar zal daarvoor een brief met een opmerking in de bus krijgen. 31 bewoners kregen een briefje in de bus over de manier waarop ze hun huis beveiligden, bijvoorbeeld omdat ze een raam hadden openstaan.