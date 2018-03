Augustin en Anny vieren diamanten bruiloft 30 maart 2018

03u05 0

Augustin Schetske (78) en Anny Dekempeneer (75) hebben onlangs hun diamanten bruiloft op het gemeentehuis van Zaventem gevierd.





De twee gaven elkaar het jawoord op 14 februari 1958 in Machelen. Het echtpaar kreeg twee kinderen, twee kleinkinderen en ondertussen zijn ze ook al de trotse overgrootouders van drie achterkleinkinderen. Augustin was militair, terwijl Anny zelf paraplu's maakte. Het diamanten echtpaar werd door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag.





(RDK)