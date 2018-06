Armendaal kreunt onder werfverkeer BEWONERS VRAGEN ANDERE OMLEIDINGSROUTE VOOR VRACHTWAGENS ROBBY DIERICKX

15 juni 2018

02u36 1 Zaventem De bewoners van de wijk Armendaal in Everberg zijn het zware werfverkeer in hun straten beu. Sinds eind vorige week rijden er om de haverklap zware vrachtwagens van de werken op de Sterrebeeksesteenweg door de residentiële woonwijk. De gemeente belooft de situatie te zullen herbekijken.

De werken op de Sterrebeeksesteenweg op de grens van Eveberg met Nossegem, waar de gemeente Kortenberg een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt om de wateroverlast aan banden te leggen, zijn ondertussen al een tweetal maanden bezig. Sindsdien moet alle verkeer via de wijk Armendaal omrijden. Het gaat echter alleen om automobilisten die via de gemeente een vergunning kregen om de omleiding te mogen volgen. Wie geen doorgangsbewijs heeft, wordt gespot door ANPR-camera's en vliegt op de bon. In de wijk geldt bovendien een verbod op zwaar verkeer. Alleen, sinds vorige week rijden er - behalve de vele wagens - voortdurend zware vrachtwagens door de residentiële woonwijk. "Het gaat om werfverkeer dat grond aan- en afvoert op de werf op de Sterrebeeksesteenweg", zegt buurtbewoner Alain Dauvin.





"De vrachtwagens maken het hier echter levensgevaarlijk. Ik durf mijn kinderen amper met de fiets naar school te sturen. De vrachtwagenchauffeurs rijden zelfs op het voetpad omdat onze straat te smal is. Van onze oprit rijden, is tegenwoordig bijna onmogelijk. We hebben al een spiegel aan de gemeente gevraagd zodat we het verkeer op straat kunnen zien, maar na twee maanden is het nog steeds wachten op een antwoord."





Tonnagebeperking

Volgens de buren trad de gemeente inmiddels wel al op tegen de overdreven hoge snelheid van de wagens en vrachtwagens. "Maar we begrijpen niet dat het schepencollege hier eerst een tonnagebeperking van 3,5 ton invoert en vervolgens zelf al het zware werfverkeer via onze straten stuurt", aldus een andere buurtbewoner.





Volgens oppositiepartij Open Vld zijn er andere mogelijkheden. "Men had op de werf zelf de ruimte moeten voorzien om de vrachtwagens weg te laten rijden", vindt gemeenteraadslid Stef Ryckmans. "Zo'n zwaar verkeer stuur je toch niet door een woonwijk?"





Schepen van Openbare Werken Bart Nevens (N-VA) heeft begrip voor de frustraties van de bewoners. "Maar deze werken brengen natuurlijk hinder met zich mee. We moesten iets doen aan de wateroverlast en daarom grijpen we nu in. Morgen (vandaag, red.) zullen we binnen het schepencollege bekijken of er alternatieven zijn. Ook de optie om het werfverkeer op de werf zelf te houden, is een optie. Maar om hier ruimte voor te voorzien, sneuvelt het fietspad naar alle waarschijnlijkheid. Wat we ook kiezen, de oplossing moet voor iedereen werkbaar zijn. Binnenkort komt er ook een tijdelijke flitscamera."