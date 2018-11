Andrei Marian al twee weken vermist RDK

19 november 2018

15u35 0

De politie is op zoek naar de 29-jarige Andrei Marian, die op maandag 5 november om 4.30 uur voor het laatst gezien werd in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man. Andrei is 1,78 meter lang en is normaal gebouwd. Hij heeft kort zwart haar en draagt mogelijk een bril. Welke kledij hij op het moment van zijn verdwijning droeg, is niet geweten. De 29-jarige man kan verward overkomen.

Wie meer informatie heeft of wie weet waar hij mogelijk verblijft, kan de federale politie verwittigen via het gratis nummer 0800/30.300 of surfen naar de website van de federale politie.