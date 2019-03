Anderstaligen kunnen opnieuw Nederlands leren bij handelaars Robby Dierickx

12u54 0 Zaventem Dertien Zaventemse handelaars nemen deze week deel aan de Week van de Anderstalige Klant. Ongeveer tweehonderd cursisten van het Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde en het CVO Crescendo krijgen de kans om hun Nederlands te oefenen bij de handelaars.

De Nederlandstalige winkeluitbaters tonen met hun deelname dat anderstaligen bij hen gerust iets in het Nederlands kunnen bestellen. Tijdens de Week van de Anderstalige Klant bezoeken de cursisten van het CBE en het CVO namelijk de verschillende deelnemende winkels in kleine groepjes en krijgen ze de tijd om hun vragen in het Nederlands te stellen. Dinsdag werd het startschot gegeven in reisbureau Neckermann in de Stationsstraat. Het is al de derde keer dat de luchthavengemeente de Week van de Anderstalige Klant organiseert. Het schepencollege doet dat samen met vzw De Rand, het Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde, CVO Crescendo, het Agentschap Inburgering en Integratie, en de dertien lokale handelaars.

Het project loopt nog tot en met nu vrijdag in de luchthavengemeente.