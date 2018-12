ALDI wil winkel langs Mechelsesteenweg bouwen Robby Dierickx

05 december 2018

11u36 4 Zaventem Warenhuisketen ALDI heeft plannen om langs de Mechelsesteenweg in Sterrebeek een nieuwe winkel te bouwen. Momenteel loopt het openbaar onderzoek nog.

De nieuwe winkel zou naast warenhuis Bio-Planet op de Mechelsesteenweg in Nossegem komen. ALDI diende de aanvraag voor de bouwvergunning enkele maanden geleden in en omwonenden kunnen nog tot en met donderdag hun opmerkingen of bezwaren indienen. Bij de warenhuisketen wil men voorlopig weinig kwijt over de plannen. “We wachten momenteel nog op de vergunning”, klinkt het.

In de luchthavengemeente deed het gerucht de ronde dat de nieuwe winkel het bestaande filiaal langs de Hoogstraat in Zaventem zou vervangen, maar dat klopt volgens ALDI niet. “Er zijn op dit moment geen plannen om de winkel in Zaventem te sluiten.”