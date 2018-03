Albert Heijn zoekt vijftig werknemers voor nieuw filiaal 01 maart 2018

02u32 0 Zaventem In de Woluwestraat is een aannemer gestart met de bouw van de Albert Heijn-winkel. Er worden momenteel zowat vijftig gemotiveerde werknemers gezocht. Naast de winkel komen ook veertig appartementen.

Na Wemmel is Zaventem de tweede gemeente in de rand rond Brussel waar een Albert Heijn-winkel de deuren opent. De winkel komt op een terrein in de Woluwestraat waar tot voor kort een immens fabrieksgebouw stond. Alleen de torenhoge fabrieksschouw bleef overeind. Die zorgt voor een eeuwige knipoog naar de rijke industriegeschiedenis van de luchthavengemeente. Recent is men gestart met de graafwerken voor de bouw. Door de ijzige koude liggen de werkzaamheden deze week wel stil.





Ondertussen gaat de kruideniersfamilie Peeters-Govers, die achter Albert Heijn zit, wel op zoek naar vijftig gemotiveerde werkkrachten voor het filiaal in Zaventem. Het gaat om uiteenlopende functies zoals teamleiders, winkelbedienden en jobstudenten. Zowel voor deeltijdse als voor voltijdse trajecten.





Op de site komt niet alleen een supermarkt, want binnenkort wordt ook gestart met de bouw van veertig appartementen. (RDK)