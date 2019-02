Al zeker tot 11 maart staken luchtverkeersleiders niet Robby Dierickx

26 februari 2019

De luchtverkeersleiders van Skeyes gaan al zeker tot 11 maart niet staken. Vandaag vond een verzoeningsvergadering bij de luchtverkeersleider plaats. De sfeer was constructief, maar nog niet alle 25 punten die de vakbonden op tafel gelegd hadden, werden er besproken. Daarom werd beslist om op maandag 11 maart, de eerste dag na de krokusvakantie, een nieuwe verzoeningsvergadering te organiseren. Aanleiding van de sociale onrust is ontevredenheid bij het personeel over een heleboel dossiers, onder meer over de aanvragen rond loopbaanonderbreking. Komt er na 11 maart geen beweging in het dossier, dan volgen er mogelijk wel acties van de vakbonden.