Al 2 maand geen burgers door wateroverlast HAMBURGERTENT KREEG DRIE KEER MET OVERSTROMINGEN TE KAMPEN ROBBY DIERICKX

07 augustus 2018

02u31 0 Zaventem Al sinds eind mei kan er niet meer getafeld worden in hamburgerrestaurant Be Burger. De oorzaak: de zware regenval van 24 mei. Het restaurant liep toen volledig onder water, waardoor zo goed als alles hersteld moet worden. "Maar op 1 september willen we opnieuw hamburgers serveren", zegt zaakvoerder Sébastien de Messemaeker.

Al weken snakken we naar regen, maar bij restaurant Be Burger hopen ze ongetwijfeld dat het nog lang droog blijft. De hamburgertent in de voormalige Stockmansmolen is immers al sinds 24 mei dicht. Die donderdagavond gingen de hemelsluizen boven de luchthavengemeente helemaal open, waardoor de Hector Henneaulaan onder water liep. Ook restaurant Be Burger ontsnapte niet en liep volledig onder. "De kelder was helemaal gevuld met water", zegt uitbater Sébastien de Messemaeker (33). "Daardoor begaf de verwarming het en waren er ook heel wat elektriciteitsproblemen. In de gang en aan de toiletten stond het water een halve meter hoog, in de eetzaal vijftien tot twintig centimeter. Gevolg? Ook het meubilair liep enorme schade op. Er zat dus niets anders op dan het restaurant te sluiten."





Aan de deur hing aanvankelijk een papier waarop te lezen viel dat er zowat acht dagen niet getafeld kon worden. Maar ruim twee maanden later blijft de deur op slot. "Omdat de schade zo groot was, hebben we beslist om alles te vernieuwen", aldus nog de Messemaeker. "Niet alleen de verwarming, de elektriciteit en het meubilair, maar ook de verlichting en de akoestiek. Alles zal volgens hetzelfde concept als onze vestigingen op het Brusselse Luxemburgplein, in Stokkel en in Wemmel ingericht worden. De werken zijn vorige week gestart en zouden aanvankelijk tot 15 september duren, maar uiteindelijk zouden we al op 1 september kunnen heropenen. In de tussentijd kunnen de klanten in onze vijf andere vestigingen terecht, al staan ze wel te popelen om hier in Zaventem opnieuw de benen onder tafel te kunnen schuiven."





Al langer pijnpunt

Opvallend: ook in april liep het restaurant al onder water, al bleef de schade toen beperkt. "Toen moesten we de deuren slechts enkele dagen sluiten", gaat de uitbater verder. "Maar ook eind juli was het prijs. Gelukkig waren de werken toen nog niet begonnen. De Hector Henneaulaan is al langer een pijnpunt bij hevige regenval, maar het gebouw zelf liep volgens de eigenaar al ruim tien jaar niet meer onder water. Tot nu. Ik vermoed dat dit het gevolg is van de bouw van het warenhuis en de appartementen naast ons restaurant. Hoe we dit soort toestanden kunnen vermijden, is me een raadsel. Ik bekijk alvast met de verzekeringsmaatschappijen wat er mogelijk is."