Agressieveling valt getuigen aan 15 februari 2018

02u55 0 Zaventem Een dertiger uit Merchtem riskeert tien maanden cel voor slagen en verwondingen.

De man was op 25 maart op weg naar huis na een trouwfeest. Hij kreeg ruzie met zijn vrouw die jaloers was, omdat hij iets te lang had gepraat met een andere vrouw. Aan een benzinestation in Zaventem sloegen de stoppen door. Hij sleurde haar uit de wagen en duwde haar op de grond. Een koppel dat net op dat moment aankwam op de parking wilde de politie bellen, maar toen de beklaagde richting hen gestormd kwam, maakten ze zich uit de voeten. Aan de overkant van de straat stopten ze toch om alsnog de politie te bellen. Ook dit had de agressieveling echter gezien en hij viel hen langs achteren aan. Een stevige knokpartij ontstond, waarbij de beklaagde en een van de slachtoffers een heuvel afrolden. Uiteindelijk moest het slachtoffer naar het ziekenhuis met een gebroken neus. "Zij waren me aan het filmen en vielen mij aan", klonk het even later tegen de politie. Het parket zag het echter anders en vervolgde enkel hem. Uitspraak op 8 maart. (WHW)