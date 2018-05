Agressieve schildpadden teisteren vijver 19 mei 2018

02u36 1 Zaventem Al voor het vierde jaar op een rij moet de gemeente Zaventem jagen op de agressieve rood- en geelwangschildpadden in de gemeentelijke vijver in het Park Mariadal. Met het zonnige weer komen de dieren weer boven water.

De voorbije jaren werden al zeventig rood- en geelwangschildpadden gevangen in Zaventem. Maar ook de voorbije weken lagen de dieren, waarmee tot enkele jaren geleden gestrooid werd op kermissen, te zonnebaden op de houten balken in het water.





SOS reptiel

"En ook nu zullen we ze proberen te vangen", zegt schepen Erik Rennen (N-VA). "In het water liggen nog steeds twee fuiken, waarmee we de rood- en geelwangschildpadden de voorbije jaren konden strikken. De dieren worden nadien opgevangen door SOS Reptiel. Jaren geleden dachten we dat er ongeveer een zeventigtal van die agressieve beestjes in de vijver zaten, maar momenteel is het nog onduidelijk hoeveel er nog in verblijven. Vast staat dat ze zich niet kunnen voortplanten in de vijver."





(RDK)