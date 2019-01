Agenten verkopen spaghetti ten voordele van Kom op tegen Kanker Robby Dierickx

15 januari 2019

09u04 0 Zaventem Enkele agenten van de politiezone Zaventem verkopen op zondag 10 februari spaghetti om hun deelname aan de 100 kilometerrun voor Kom op tegen Kanker te financieren. Ze moeten 2.500 euro bij elkaar krijgen om aan de start te mogen verschijnen.

De voorbije jaren namen twee vrouwelijke agenten deel aan de Ladies Classic, een fietsevenement ten voordele van het onderzoek naar borstkanker. Maar dit jaar kiezen ze – samen met nog twee andere collega’s – voor de 100 kilometerrun van Kom op tegen Kanker. Om het startgeld van 2.500 euro in te zamelen, organiseren ze op zondag 10 februari een spaghettiverkoop. De pasta kan die dag enkel afgehaald worden in zaal De Koperen Kraan in Nossegem.

Tot 6 februari zijn de inschrijvingen geopend. Een spaghetti en een drankje kosten samen 10 euro. Het inschrijvingsstrookje met het geld moet bezorgd worden aan Marc, Agnes of Jelka, de uitbaters van café De Tinnen Pot in Nossegem.