Afgewezen caféganger vergrijpt zich aan dansende vrouw WHW

19 april 2019

16u24 0 Zaventem Een Noord-Afrikaanse twintiger riskeert 7 maanden cel voor slagen en verwondingen en weerspannigheid. Hij ging afgelopen oudjaarsnacht door het lint tegen een vrouw die zijn avances niet beantwoordde.

Het slachtoffer werd op de dansvloer van een Zaventems café meermaals lastiggevallen door de man. Ze negeerde hem echter steevast. Dit kon hij niet verkroppen en op een gegeven moment greep hij haar bij de haren en trok haar hardhandig op de grond. Gelukkig konden omstaanders snel tussenbeide komen en hem in bedwang houden tot de politie ter plaatse kwam. De vrouw liep door de harde val een hersenschudding op en was 7 dagen arbeidsongeschikt. Na de feiten ontkende hij alles. “Zij heeft mij geslagen waarna andere cafégangers me hebben aangevallen”, klonk het. Bij een herverhoor bekende hij uiteindelijk toch de feiten. “Mijn cliënt schaamt zich enorm. Hij heeft meermaals gezegd dat het in zijn cultuur niet hoort om vrouwen te slaan”, aldus zijn advocaat. Uitspraak op 30 april.