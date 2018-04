Afgevaardigd bestuurder GO!-onderwijs even op schoolbanken 28 april 2018

02u29 0 Zaventem Hoog bezoek gisteren in het GO! Atheneum, want de afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs kwam in het kader van de actie 'Terug naar de Klasvloer' naar de secundaire school in de luchthavengemeente.

Raymonda Verdyck zat er voor één dagje op de schoolbanken. Met de actie Terug naar de Klasvloer, een project van de Vlaamse Scholierenkoepel, worden politici en beleidsmakers uit het onderwijsveld door een leerling op sleeptouw genomen met als doel hen te tonen hoe het onderwijs er vandaag uitziet.





Onthaalklas

Raymonda Verdyck kwam in het GO! Atheneum voornamelijk de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) bezoeken. De actie van de Vlaamse Scholierenkoepel komt er omdat iedereen die grote beslissingen over het onderwijs moet nemen vaak zelf al jaren niet meer op de schoolbanken gezeten heeft. Daarom nodigt de VSK de beleidsmakers uit om voor één dag klasgenoot van een leerling te worden. (RDK)