Afgeleefde scoutslokalen met grond gelijkgemaakt 24 augustus 2018

De oude, afgeleefde houten scoutslokalen in de Imbroekstraat zijn niet meer. De voorbije dagen werden de chalets afgebroken. Binnenkort start een aannemer met de bouw van de nieuwe lokalen, die voor volgende zomer klaar moeten zijn.





De scouts van Zaventem wachtten al lang op nieuwe lokalen, maar door verschillende problemen bleef de komst ervan maar aanslepen. Zo werd in een eerste selectieronde geen geschikte aannemer gevonden. Na een aanpassing van het bestek vond de gemeente uiteindelijk vijf aannemers. Nadat één van hen geselecteerd werd, trok een andere naar de Raad van State om de selectieprocedure aan te vechten. Daardoor liep de bouw maanden vertraging op. Dat probleem is inmiddels opgelost en dus kon een aannemer de voorbije dagen met de afbraak van de oude, afgeleefde houten chalets beginnen. Inmiddels zijn de verouderde lokalen met de grond gelijkgemaakt.





Komend scoutsjaar, dat in september begint, zullen de scouts in enkele tijdelijke containers onderdak krijgen. Dit in afwachting tot de nieuwe lokalen klaar zijn. Een aannemer start binnenkort met de bouw ervan. De gemeente hoopt dat de werken net voor de zomer afgerond kunnen worden. Op die manier kunnen de scouts de lokalen openen tijdens hun jaarlijks scoutsweekend begin juli. Ook de speelpleinwerking zal er volgende zomer onderdak in krijgen. (RDK)