Achttien bestuurders onder invloed 14 juni 2018

In het kader van de BOB-campagne heeft de lokale politie afgelopen weekend enkele verkeerscontroles gehouden.

In totaal moesten 1.147 bestuurders blazen. "Twaalf van hen zaten in de alarmfase, zes anderen bliezen positief", klinkt het. "Eén bestuurder moest zijn rijbewijs meteen voor een periode van vijftien dagen afgeven. Bij de andere bestuurders die gedronken hadden, werd het rijbewijs voor een periode van drie of zes uur ingehouden."





Voorts mocht ook een motard te voet gaan. Hij had geen geldig rijbewijs, was onder invloed van alcohol en drugs, en vervoerde een passagier zonder helm of aangepaste kledij. (VDBS)