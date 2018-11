Acht leerlingen op tien van het Zavo fietsen voldoende zichtbaar naar school Robby Dierickx

22 november 2018

10u24 0 Zaventem Onder het motto ‘Er cool uitzien én zichtbaar zijn? Yes, you can’ heeft secundaire school Zavo donderdagochtend leerlingen die met de fiets kwamen, gecontroleerd op zichtbaarheid. Bij acht op de tien was dat in orde.

“In de lagere school wordt vaak gehamerd op de zichtbaarheid van fietsende leerlingen, maar in de secundaire school wordt er wat minder aandacht aan besteed”, zegt Harpert Smit, pedagogisch directeur van Campus Groenstraat van het Zavo. “We moedigen leerlingen en personeelsleden al lange tijd aan om met de fiets naar school te komen, zeker nu er veel inspanningen geleverd werden in de vorm van fietsstraten en het project rond elektrische fietsen voor leerkrachten. Maar fietsen naar school moet ook veilig gebeuren, en dan is de zichtbaarheid essentieel.”

En daarom organiseerde het Zavo donderdag een controleactie aan de campus in de Groenstraat. “Zowat tachtig procent van de fietsende leerlingen was voldoende zichtbaar”, vervolgt Smit. “Zij kregen een reflector die ze op de spaken van hun fiets kunnen bevestigen. Wie niet in orde was, kreeg feedback — alsook een reflector én een fietslampje.”