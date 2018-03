Aansluiting R0 met E40 is zwartste punt KLEINE INGREPEN MOETEN VERKEERSWISSELAAR VEILIGER MAKEN ROBBY DIERICKX

02u40 0 Zaventem De aansluiting van de Brusselse buitenring met de E40 richting Leuven in Sint-Stevens-Woluwe haalt de top de tien van gevaarlijkste punten in Vlaanderen. Dat blijkt uit een nieuwe lijst. Opvallend: het aantal zware ongevallen is er beperkt, maar omdat er bij een busongeval 44 gewonden vielen, 'scoort' het zo hoog.

Verschillende delen van de Brusselse buitenring in Zaventem, het kruispunt van de Haachtsesteenweg met de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel, de binnenring in Grimbergen, het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat in Meise en het kruispunt van de Rubensstraat met de Vlierkensstraat in Vilvoorde: het zijn slechts enkele van de vijftien gevaarlijke punten uit onze regio. Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) maakte deze week een 'dynamische lijst' met zwarte verkeerspunten bekend. Die lijst wordt voortaan jaarlijks aangepast en zou alle locaties langs gewest- en snelwegen bevatten waar de afgelopen drie jaar minstens drie ongevallen gebeurd zijn. Die locaties krijgen scores afhankelijk van de menselijke schade. Een kruispunt waar een dodelijk slachtoffer viel, krijgt vijf punten. Voor een zwaargewond slachtoffer is dat drie en een lichtgewonde een. Uit de lijst, die met ongevallen in 2014, 2015 en 2016 rekening houdt, blijkt dat de aansluiting van de Brusselse buitenring met de E40 richting Leuven in Sint-Stevens-Woluwe het gevaarlijkste punt uit onze regio is en met 48 punten zelfs in de top tien van zwartste punten in heel Vlaanderen staat.





Busongeval

Nochtans gebeuren er op de verkeerswisselaar relatief weinig zware ongevallen. "Maar in 2014 was er wel een busongeval waarbij 42 licht- en twee zwaargewonden vielen", klinkt het op het kabinet van minister Weyts. "Dat telt door in het puntensysteem. Toch is dit systeem het meest objectieve om te bepalen waar er gevaarlijke punten op onze wegen zijn."





Gezien de aansluiting van de buitenring met de E40 in Sint-Stevens-Woluwe in de lijst staat, werkt de minister aan een oplossing om de situatie er veiliger te maken. "In dit geval zal dat met enkele kleine maatregelen zijn zoals een extra verkeersbord plaatsen of de belijning aanpassen", aldus nog het kabinet.





Werken Woluwedal

Ook het Woluwedal, het kruispunt van de Woluwelaan met de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe, staat op de zwarte lijst. Aan dat kruispunt wordt echter al sinds augustus 2015 gewerkt om het veiliger te maken, maar door een dispuut tussen de aannemer en wegbeheerder Wegen en Verkeer lagen de werken al meermaals stil. De komende weken wordt de eerste fase afgewerkt, waarna de werf opnieuw voor enkele maanden stil zal liggen, omdat de Vlaamse overheid op zoek gaat naar een nieuwe aannemer voor de tweede fase.





In afwachting van die tweede fase zal het kruispunt wel opnieuw open zijn.