Aanleg Woluwewandelpad op schema 31 juli 2018

De aanleg van het wandelpad tussen de grens met Brussel en de Stockmansmolen in Zaventem zit op schema. De werken startten vorige maand en moeten in het najaar afgerond worden.

Het wandelpad start aan de Hippokrateslaan in Sint-Stevens-Woluwe, waar de Zaventemse deelgemeente grenst aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "Op die plaats eindigt ook het pad van De Groene Wandeling van het Brussels gewest", zegt Zaventems schepen Erik Rennen (N-VA). "Aan de overzijde van de straat wordt op ons grondgebied een poortstructuur aangelegd en komen enkele zitbanken en hagen. Dat is ook meteen de start van het wandelpad richting de Stockmansmolen in de Hector Henneaulaan."





De gemeente koos ervoor om op de meest vochtige plaatsen een houten vlonderpad aan te leggen, terwijl het pad op andere stroken verhard wordt met steenslag of aangedamde boomschors. Het pad volgt de loop van de Woluwebeek, gaat verder via het recyclagepark van Kraainem en onder het viaduct van de E40. Vervolgens kruist het wandelpad de Leuvensesteenweg om wat verderop aan te sluiten om het wandel- en fietspad richting de Stockmansmolen. De aanleg van het wandelpad kadert in een project om de Woluwebeek te saneren. "Het project heeft ook een ecologisch doel, waarbij we de groene ruimte rond de beek respecteren om een diversiteit aan fauna en flora tot ontwikkeling te kunnen laten komen", besluit Rennen. In het najaar moet het pad klaar zijn. (RDK)