85 extra plaatsen in gemeentescholen 02u44 6 Zaventem Omdat de plaatsen in de gemeentelijke basisscholen in groot-Zaventem steeds duurder worden, wordt de capaciteit in de gemeentescholen van Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe volgend schooljaar opgetrokken. In die laatste school worden daardoor twee extra containerklassen geplaatst.

"Met kampeertoestanden kregen we aan onze gemeentescholen voorlopig nog niet te kampen, maar voor andere scholen in onze gemeente was dat jammer genoeg wel al het geval", zegt onderwijsschepen Natalie Miseur (Open Vld). "Toch voelen we dat de druk op onze gemeentescholen blijft toenemen. De plaatsjes worden duurder en daarom voeren we nu een capaciteitsverhoging door."





In Sterrebeek worden in het schooljaar 2018-2019 tien extra plaatsen voor kleuters en twintig voor lagere schoolkinderen gecreëerd. De gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe krijgt dan weer 16 extra plaatsen bij de kleuters, terwijl er in de lagere school 55 plaatsen bij komen. "In Sterrebeek kunnen we de extra plaatsen probleemloos in de huidige gebouwen opvangen, maar in Sint-Stevens-Woluwe moeten - in afwachting van de nieuwbouw - twee extra containerklassen geïnstalleerd worden", aldus nog Miseur. "Die komen op de site van het voormalige gemeentehuis langs de Leuvensesteenweg."





Nieuwbouw

In de gemeenteschool van Zaventem wordt de capaciteit niet aangepast. De leerlingen verhuisden begin dit schooljaar namelijk naar een nieuwbouw, waardoor de capaciteit vorig jaar al verhoogd werd. (RDK)