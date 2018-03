7 auto's botsen op elkaar 12 maart 2018

De binnenring werd geteisterd door twee verkeersongevallen, kort na elkaar, ter hoogte van Zaventem. Rond 20.30uur botsten een vrachtwagen en auto tegen elkaar, waarbij vervolgens nog drie andere voertuigen betrokken raakten. Alle passagiers kwamen ongedeerd uit het ongeluk. De rechterrijstrook was een goed halfuur versperd door takelwerken. Niet veel later kwamen zeven andere wagens betrokken in een kettingbotsing, op de oprit 3 in Zaventem. Bij het ongeluk liepen vier mensen verwondingen op. (DCFS)