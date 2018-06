6,5 kg cocaïne goed voor 36 maanden cel 30 juni 2018

02u33 1 Zaventem Een 45-jarige vrouw die in januari opgepakt werd op de luchthaven van Zaventem toen ze 6,5 kilogram cocaïne probeerde te smokkelen, werd veroordeeld tot 36 maanden cel.

De Italiaanse landde op 21 januari met een vlucht uit de Dominicaanse Republiek. De douanediensten hielden haar tegen en vonden in haar reiskoffer twee pakken cocaïne, samen goed voor 6,5 kilogram. Uit onderzoek bleek dat de drugs een zuiverheid tot 79 procent had. De vrouw claimde dat ze niet wist dat er drugs in haar bagage zat, maar dat vond de rechter niet geloofwaardig. "Alsof iemand een koffer uit de Dominicaanse Republiek zou meenemen voor een vrouw die ze toevallig ontmoet heeft en niet eens goed kent." (WHW)