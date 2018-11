42 maanden voor beroepssmokkelaar WHW

05 november 2018

15u58 1 Zaventem Een Nigeriaanse dertiger is veroordeeld tot 42 maanden cel voor het smokkelen van crystal meth.

De man werd eerder dit jaar opgepakt op de luchthaven van Zaventem nadat de douane maar liefst 5,36 kilogram van de levensgevaarlijke drug in zijn bagage had ontdekt. Uit onderzoek bleek dat de man een ‘beroepssmokkelaar’ was. Zo was hij al meermaals naar Europa gereisd en had hij tickets bij zich van hotels waar wel meer smokkelaars overnachten. Hij gaf meteen toe dat hij goed genoeg wist wat hij vervoerde en dat hij hiervoor 2.500 euro in ruil zou krijgen.