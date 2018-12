36 maanden voor zieke drugssmokkelaar WHW

13u42 0 Zaventem Een 42-jarige Nederlander is veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van vloeibare cocaïne. Goed beviel dit hem niet...

Op 7 augustus werd de man onwel op zijn vlucht die vanuit Suriname naar Zaventem vloog. Bij aankomst werd hij meteen naar het ziekenhuis overgebracht waar uit een CT-scan bleek dat hij verschillende boleta’s in zijn lichaam had. In totaal had hij 540 gram aan boleta’s, gevuld met vloeibare cocaïne, in zijn maag. “Ik zat in Suriname in de cel na een diefstal. Daar leerde ik een vriend kennen die me vroeg dit te doen. In ruil zou ik 5.000 euro krijgen”, klonk het tegen de politie. “Meneer is uiteraard allesbehalve een kopstuk”, aldus de rechter die hem de standaardstraf gaf.