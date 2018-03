35 praalwagens voor carnavalsstoet (als sneeuw geen roet in eten gooit) 17 maart 2018

Vandaag trekken maar liefst 35 praalwagens door de straten van Zaventem voor de jaarlijkse carnavalsstoet. Prins Thomas I zal de carnavalsdag in goede banen leiden. Maar de aangekondigde sneeuw zou weleens roet in het eten kunnen gooien. "Al moet het al hevig sneeuwen alvorens we alles afgelasten", zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Philips (Open Vld).





De voorbije dertig jaar werd de carnavalsstoet slechts één keer afgelast door hevige sneeuwval. "Daarnaast moesten we de stoet om diezelfde reden ook al één keer inkorten", aldus Philips. "Zaterdag zullen we rond de middag een laatste keer evalueren of er uitgereden kan worden, maar ik acht de kans klein dat we alles moeten afblazen. Als het slechts een beetje sneeuwt, hebben we zelfs nog wat extra witte confetti (lacht)."





In totaal nemen 35 verenigingen met een praalwagen deel aan het carnavalsgebeuren. "Door wegenwerken in de Hoogstraat zal de stoet evenwel iets korter zijn", laat de bevoegde schepen nog weten. "Om 10.11 uur krijgt prins Thomas I de sleutel van de gemeente plechtig overhandigd. De prins wordt bijgestaan door jeugdprins Ferre I, jeugdprinses Ambre I en adjudant Benjamin. De carnavalsstoet vertrekt vervolgens om 14.11 uur, met als apotheose de gouden varkensworp ter hoogte van de kermis in de Vilvoordelaan." (RDK)