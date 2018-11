34 maanden voor 7 drugssmokkelaars WHW

21 november 2018

17u36 0 Zaventem Zeven drugssmokkelaars zijn vandaag veroordeeld tot gevangenisstraffen van 34 maanden. De zeven mannen en vrouwen waren de afgelopen maanden opgepakt op de luchthaven Brussels Airport, waar ze waren aangekomen met een aanzienlijke hoeveelheden cocaïne en khat.

Een Duitser werd betrapt met 45 kilogram Khat. Dat is een oppeppende drug uit Oost-Afrika. Daar bestaat de gewoonte de bladeren van een struik, de Catha edulis, te kauwen. Die bladeren bevatten de stof cathinon, die verwant is aan stoffen zoals efedrine en amfetamines. Ook al werkt khat minder heftig dan amfetamines, de effecten en de risico’s zijn vergelijkbaar.De Duitse man had beweerd dat hij niet wist dat khat in België verboden was, maar de rechtbank hechtte aan dat verhaal weinig geloof, onder meer omdat de Duitser een aanzienlijke geldsom had gekregen om het spul te transporteren. Volgens de rechtbank was ook bewezen dat de man handelde in opdracht van een criminele organisatie.

Gezin bedreigd

Eén man die 2,3 kilo cocaïne had gesmokkeld, had beweerd dat hij dat enkel deed omdat hijzelf en zijn gezin bedreigd werden, maar ook dat verhaal vond geen genade in de ogen van de rechtbank. Niet alleen slaagde de man er niet in om in zijn verschillende verklaringen een eenduidig verhaal te brengen over die bedreigingen, volgens de rechtbank was het ook frappant dat hij gedurende de hele reis in nauw contact had gestaan met zijn opdrachtgevers en die continu op de hoogte had gehouden van zijn vorderingen. Ook de andere smokkelaars, die op een enkeling na allemaal beweerden dat ze uit geldnood hadden gehandeld, konden op weinig begrip rekenen.