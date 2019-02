33-jarige geseinde vrouw opgepakt in woning Robby Dierickx

08 februari 2019

15u06 0

De lokale recherche van de politiezone Zaventem heeft donderdagmiddag een 33-jarige vrouw opgepakt in haar woning in de luchthavengemeente. De vrouw stond geseind omdat ze veroordeeld was tot een gevangenisstraf van achttien maanden wegens slagen en verwondingen en het gebruik van verdovende middelen. Ze werd na haar arrestatie meteen overgebracht naar de vrouwengevangenis van Berkendaal.