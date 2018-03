300 voetballers KOVC Sterrebeek al jaar op één terrein WERKEN AAN VOETBALCOMPLEX SLEPEN AAN DOOR VERBORGEN GEBREKEN ROBBY DIERICKX

19 maart 2018

03u36 0 Zaventem Al bijna één jaar moeten alle 300 voetballers van KOVC Sterrebeek op één voetbalveld in de Zeenstraat trainen en hun wedstrijden afhaspelen. Door werken aan het complex in de Tramlaan kan daar momenteel immers niet gespeeld worden. Die werken hebben - tot grote frustratie van de club - al meermaals stilgelegen. De gemeente zegt dat het einde van de werkzaamheden in zicht is.

In april vorig jaar begon de vernieuwing van het voetbalcomplex langs de Tramlaan in Sterrebeek. Onder meer op de planning: de aanleg van een drainagesysteem en een nieuw voetbalveld, een nieuwe omheining en schilderwerken aan de kantine. "Dat die werken eindelijk startten, hebben we te danken aan sportschepen Erik Rennen (N-VA)", zegt Dirk Demessemaeker, verantwoordelijke van de sportieve cel bij KOVC Sterrebeek. "We zijn tevreden dat hij zijn nek voor onze club wilde uitsteken. Maar de werken zelf lopen niet vlot. Zo lagen ze zelfs al meermaals stil. Dat was onder meer het geval toen bleek dat de doelen te dicht bij mekaar gezet werden. Daardoor is het veld slechts 97 meter lang, terwijl het van de voetbalbond 99 meter lang moet zijn. Voorts waren er problemen met de elektriciteit en was er een discussie over het al dan niet toelaten van supporters aan de overkant van de tribune. Als klap op de vuurpijl zal een deel van het pas heraangelegde terrein opnieuw aangelegd moeten worden omdat er de voorbije maanden regelmatig zware machines op moesten rijden."





Gemor

Doordat de werken maar blijven duren, moeten de 240 jeugdspelers en een 60-tal volwassen voetballers nu al bijna een jaar op het kunstgrasveld langs de Zeenstraat trainen en hun wedstrijden spelen.





"Als je weet dat er voordien van maandag tot vrijdag door verschillende jeugdploegen in het Kuipke - zoals het terrein langs de Tramlaan in de volksmond genoemd wordt - getraind werd, dan is het logisch dat we al maanden met plaatsgebrek kampen. Daardoor moet onze eerste ploeg voor haar zaterdagtraining uitwijken naar Het Sportkot in Leuven. Bij de jeugdploegen is er dan weer vaak gemor omdat ze met vier ploegen op hetzelfde moment op één voetbalveld moeten trainen."





Sportschepen Erik Rennen begrijpt de frustraties van de voetbalclub.





"Maar het regenweer zorgde voor vertraging en bovendien doken er tijdens de werken enkele verborgen gebreken op. Zo bleek onder meer dat de elektriciteitskabels van de verlichting aan vervanging toe waren en werd één van die kabels zelfs overgetrokken bij de werken. Maar normaal gezien zou alles binnen enkele weken klaar moeten zijn. De schilderwerken aan de kantine zullen pas volgend jaar uitgevoerd worden."





Ondertussen bestaat de kans dat de eerste ploeg volgend seizoen terugkeert naar de Tramlaan. Sinds de promotie naar de nationale reeksen in 2012 speelt de A-kern in de Zeenstraat omdat het terrein in Het Kuipke volgens de voetbalbond niet voldoet aan de vereisten van nationaal voetbal.





Als KOVC Sterrebeek dit seizoen degradeert naar eerste provinciale zal het nieuwe clubbestuur moeten beslissen waar gespeeld zal worden. Dirk Demessemaeker zal daar niet mee over beslissen, want hij stopt op het einde van het seizoen. Ook voorzitter Yves Vandenplas stapt in mei op. De voorzitter liet eerder al verstaan dat hij onder meer vertrekt omdat hij vindt dat zijn club lange tijd stiefmoederlijk behandeld werd door de gemeente.