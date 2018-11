30 werknemers Zavo testen elektrische fiets van provincie RDK

12 november 2018

Het was er het weer niet voor, maar maandag hebben dertig werknemers van de Zavo-school in Zaventem zich geëngageerd om de komende drie weken een elektrische fiets te testen. Ze nemen deel aan De Fietstest van de provincie Vlaams-Brabant.

Met die Fietstest wil de provincie meer mensen met de fiets naar het werk krijgen. Tot midden vorige maand konden de personeelsleden van het Zavo zich inschrijven en dertig van hen hebben zich geregistreerd om gedurende drie weken deel te nemen aan De Fietstest. De werknemers engageren zich om zoveel mogelijk woon-werkritten met de testfietsen af te leggen. Die positieve fietservaring moet hen ertoe verleiden om vaker voor de fiets te kiezen in het woon-werkverkeer en om een e-fiets aan te kopen.

Maandagmiddag kregen ze hun gekozen fiets overhandigd in het centrum van Wetenschap en Techniek in de campus in de Hoogstraat.