27ste kerstboomverbranding RDK

15 januari 2019

Op zaterdag 19 januari wordt in Nossegem de 27ste editie van de jaarlijkse kerstboomverbranding georganiseerd. Deelnemers stappen met een fakkel in de hand door de straten van de Zaventemse deelgemeente en worden begeleid door sfeervolle muziek. De fakkels zijn te koop voor 2 euro. De tocht eindigt aan de schapenweide van Natuurpunt naast de Colruyt. Daar worden omstreeks 20 uur alle ingezamelde kerstbomen in brand gestoken. Rond het vuur kan iedereen genieten van een winters hapje en een drankje.