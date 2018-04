24 sociale kavels binnenkort op de markt 26 april 2018

Het schepencollege van Zaventem lanceert een aanbod van tien sociale kavels in Nossegem en veertien in Sterrebeek. Jongeren met een band met de gemeente Zaventem krijgen voorrang.





De toewijzing van 24 sociale kavels komt er nadat de gemeente gelijk kreeg van de Europese Commissie inzake haar reglement op de verkoop van sociale gronden. In 2006 diende het toenmalige Zaventemse FDF een klacht in bij de Europese Commissie tegen het feit dat kandidaat-kopers bereid moesten zijn om Nederlands te leren. Vorig jaar kreeg de gemeente gelijk in deze zaak.





Concreet gaat het om tien kavels op de Kersenberg in Nossegem en veertien op het Moorselveld in Sterrebeek. (RDK)