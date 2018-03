22/3 opnieuw herdacht met voetbaltornooi LUCHTHAVENGEMEENSCHAP NEEMT MASSAAL DEEL AAN TWEEDE EDITIE ROBBY DIERICKX

14 maart 2018

02u38 0 Zaventem Na het succes van de eerste editie vindt volgende dinsdag opnieuw het voetbaltornooi 'De Helden van 22 maart' plaats. Zo'n 300 luchthavenwerknemers strijden er om de wisselbeker. "Met dit tornooi bundelen we de krachten om de aanslagen van twee jaar geleden een plaats te geven", zegt organisator Kurt Thomas.

Volgende week donderdag is het twee jaar geleden dat zelfmoordterroristen zich om 8 uur op de luchthaven van Zaventem lieten opblazen. Een uur later gebeurde hetzelfde op een metro in station Maalbeek in Brussel. Bij die aanslagen lieten 32 onschuldigen het leven. In tegenstelling tot vorig jaar staan er geen grote herdenkingen gepland. Dinsdag staat de luchthavengemeenschap wel opnieuw stil bij de vreselijke gebeurtenissen. Voor het tweede jaar op rij zijn de twee voetbalvelden van KVW Zaventem het decor van het voetbaltornooi 'De Helden van 22 maart'. Volgens organisator Kurt Thomas (43), die zelf bij bewakingsfirma G4S op Brussels Airport werkt, is het logisch dat er een tweede editie komt.





34 ploegen

"Met 320 deelnemers was de eerste editie een onverwacht succes", klinkt het. "Bovendien kregen we de voorbije maanden regelmatig de vraag om het tornooi opnieuw te organiseren. We hebben dan ook samen met de gemeente Zaventem beslist om er een vervolg aan te breien. En opnieuw kregen we bijzonder veel respons, want met 34 ploegen en zowat 300 luchthavenwerknemers is het tornooi volzet. Ook de brandweer van de luchthaven, de lokale politie en de luchthavenpolitie sturen ploegen naar ons tornooi."





Het evenement is volgens Kurt Thomas de ideale manier om op ludieke wijze stil te staan bij de gebeurtenissen van twee jaar geleden. "Om 12 uur organiseren we een herdenkingsmoment en staan speeches van een delegatie van Brussels Airport en het Zaventemse schepencollege gepland. Daarnaast komen de spelers van onze nationale zaalvoetbaltrots FP Halle-Gooik een demonstratie geven. Tijdens het eigenlijke voetbaltornooi strijden de 34 teams om de wisselbeker, die vorig jaar door een ploeg van Swissport gewonnen werd. Maar uiteraard draait alles rond fairplay. De luchthavengemeenschap wil haar samenhorigheid nogmaals bevestigen."





Financiële steun nodig

De organisator wil van het tornooi een jaarlijkse traditie maken, al hoopt hij dan wel op wat extra steun van Brussels Airport. "De luchthaven steunt ons wel, maar financieel gezien is het niet allemaal gemakkelijk om dit alles te organiseren", aldus nog Kurt Thomas. "Ik hoop dan ook dat Brussels Airport volgend jaar een duit in het zakje doet."





Van de gemeente Zaventem krijgt Kurt Thomas dan wel weer een pak ondersteuning. "We stellen de gemeentelijke accommodatie van KVW Zaventem met plezier ter beschikking voor dit mooie initiatief", zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA), die zelf ook op de luchthaven werkt. "De gebeurtenissen van twee jaar geleden mogen niet vergeten worden. Ik vind het zelf dan ook een beetje jammer dat er volgende week zo weinig herdenkingen georganiseerd worden. Net daarom vinden we dat we dit tornooi als gemeente moeten ondersteunen."