21-jarige Niki Willaert begeleidt voor stage andersvalide kinderen in Nepal Robby Dierickx

14 maart 2019

10u02 0 Zaventem Van een opvallende stageplek gesproken. De 21-jarige Niki Willaert uit Sint-Stevens-Woluwe, die Ergotherapie aan hogeschool Odisee in Brussel studeert, vertoeft momenteel in Nepal. Daar begeleidt ze kinderen met een mentale beperking.

Tien weken lang doet Niki Willaert ervaring op in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. “Ik ben aan de slag in het Centre for Children with Intellectual Disabilities, een dagcentrum voor kinderen met een mentale beperking”, zegt de 21-jarige studente. “Er verblijven onder andere kinderen met autisme, het syndroom van Down en kinderen met een leerstoornis. Ze krijgen hier een vaste structuur. Ik help de kinderen met de ontwikkeling van hun reken- en schrijfvaardigheden. Zo leer ik hen wat een goede pengreep is, hoe ze de juiste druk op de pen zetten en hoe ze het blad stabiliseren. Daarnaast help ik ook met de ontwikkeling van zowel hun fijne als grove motoriek, en oefen ik hun cognitieve vaardigheden. Ze leren bijvoorbeeld kleuren kennen, en lichaamsdelen en cijfers.”

De studente leerde ondertussen ook al een woordje Nederlands. “Dat helpt uiteraard om vlotter met de kinderen te communiceren. Het is een leerrijke stage, want de aanpak in een land als Nepal is totaal anders dan in België.”