2000 boompjes geplant voor speelbos WHW

16 december 2018

17u14 0 Zaventem Sterrebeek is opnieuw een beetje groener geworden. Maar liefst 2000 boompjes zijn geplant in het kader van het nieuwe speelbos.

Begin 2018 liet de gemeente Zaventem een perceel bos van 1,5 hectare kappen nadat er problemen waren met de grond waarin de bomen geplant waren. De zone was niet veilig om te gebruiken als speelbos en daarom werd beslist om de grond eerst te saneren. Nu is het tijd om de nieuwe bomen te planten. Daarom was iedereen uitgenodigd om mee te helpen. In totaal zal het speelbos 10 000 bomen tellen. Hiervan zijn er nu 2000 geplant. Vanaf de winterperiode 2019/2020 zal de overkant van de beek aangepakt worden, door aanleg van wandelpaden, brugjes, padenpoel, zelfplukboomgaarden en bloemenweides. Hierdoor zal een effectieve verbinding mogelijk zijn tussen de Zeenstraat en de Hippodroomlaan, te midden van een beboste omgeving. Het gemeentelijk Zeen – park – zal tegen dan 14 hectare groot zijn.