20-jarige Spanjaard heeft 1,84 kilogram cocaïne in valies 29 maart 2018

Op de luchthaven van Zaventem heeft de douane maandagmiddag een 20-jarige Spanjaard met 1,84 kilogram cocaïne in zijn valies betrapt. De man had de drugs in een dubbele wand in zijn reiskoffer verstopt. Hij stapte van een vliegtuig dat van Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) kwam. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd om de Spanjaard onder aanhoudingsbevel te plaatsen.





