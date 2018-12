14 jaar na sluiting laatste bakkerij: eindelijk weer verse croissants en Frans brood te koop Drie Franse zussen openen La Belle France met specialiteiten van zuiderburen Robby Dierickx

11 december 2018

14u51 0 Zaventem Veertien jaar zaten ze zonder bakker, maar nu kunnen de Nossegemnaars voor verse koffiekoeken en Franse broden bij La Belle France op de Leuvensesteenweg terecht. Sophie (28), Charlotte (24) en Cindy (33), drie Franse zussen, openden er afgelopen weekend namelijk de typisch Franse bakkerij. “Een dorp zonder bakker, dat kan toch niet”, klinkt het.

In 2004 sloot de laatste bakker in Nossegem de deuren. Zes jaar geleden opende kapster Veronique Vancuyck haar koude bakkerij het Nos’ke, maar amper vijf maanden later gingen de deuren opnieuw dicht. Daardoor moeten de Nossegemnaars al jaar en dag naar Sterrebeek, Steenokkerzeel of Kortenberg voor vers brood. Tot nu, want zaterdag vond de officiële opening van La Belle France op de Leuvensesteenweg in de Zaventemse deelgemeente plaats. De bakkerij zwaaide de deuren open in het pand waar tot voor kort decoratiewinkel Kozi onderdak had.

Een dorp zonder bakker? Dat begrepen we niet. In Frankrijk heeft het kleinste dorp zelfs méérdere bakkers Sophie

Het zijn de drie Franse zussen Sophie, Charlotte en Cindy Vanneste die de zaak runnen. “Onze ouders verhuisden vijftien jaar geleden van Valenciennes naar Nossegem en voor ons was het onbegrijpelijk dat een dorp geen bakker telde”, vertelt Sophie. “In Frankrijk heeft elk dorp meerdere bakkers. We speelden dan ook al langer met het idee om een eigen bakkerij te openen, maar vonden geen geschikt pand. Toen het gebouw langs de Leuvensesteenweg leeg kwam te staan, hebben we dan ook niet geaarzeld.”

Franse specialiteiten

Zaterdag vond de grote opening van La Belle France, een voor ons land atypische bakkerij, plaats. “Het is een vrij uniek concept”, gaat de 28-jarige Sophie verder. “Zo zal je bij ons geen traditioneel brood vinden zoals de Belgen het kennen, maar voornamelijk puur Franse specialiteiten. Ik denk bijvoorbeeld aan vele soorten stokbroden, eclairs met speculaas en choquettes, typisch Franse gesuikerde soesjes. In ons tearoomgedeelte staan enkele tafeltjes zodat de klanten ook hier iets kunnen eten. We serveren namelijk verschillende soorten soep, kleine pizza’s en quiches. De meubels in de bakkerij zijn trouwens van puur Franse makelij en kregen we van een tante.”

Sophie en Charlotte staan in de winkel, terwijl oudste zus Cindy de typisch Franse patisserie bereidt. “De klanten zijn alvast opgetogen met onze komst naar Nossegem”, aldus nog Sophie. “Ze hoeven niet langer naar de deelgemeenten voor hun brood of patisserie. Vooral de oudere mensen zijn bijzonder tevreden dat ze voortaan te voet naar de bakker kunnen.”

La Belle France (Leuvensesteenweg 677 in Nossegem) is elke dag van 6 tot 18 uur open. Op zondag is dat van 6 tot 13 uur. Maandag is de wekelijkse sluitingsdag.