13 ton brandweermateriaal en week opleiding voor Nepalese brandweer

Robby Dierickx

13 november 2018

11u38 0 Zaventem Vijftien Vlaamse brandweermannen en -vrouwen vertoeven momenteel in Nepal, waar ze in het kader van het project Firefighters4Nepal brandweermateriaal leveren en hun Nepalese collega’s zullen opleiden. Doel? De werkomstandigheden van de lokale brandweermannen verbeteren.

Maandagavond stapte de grootste groep van de vijftien Vlaamse brandweermannen op het vliegtuig richting Nepal, waar enkele collega’s een paar dagen eerder al voet aan grond zetten. De brandweermannen werden op Zaventem uitgewuifd door vicepremier en minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA). Ze vertoeven momenteel in het arme land met twee doelen: de lokale brandweermannen van het nodige materiaal te voorzien en hen een degelijke opleiding te geven. Hun missie kadert in het project Firefighters4Nepal, dat twee jaar geleden opgericht werd door vijf brandweermannen. Zij trokken in maart vorig jaar al naar Nepal met zowat 600 kilogram ingezameld brandweermateriaal en om er de werknemers van drie korpsen op te leiden.

“Het werd een enorm succesverhaal, waar we nu een veel groter vervolg aan breien”, zegt Johan Schots, brandweerman in de kazerne van Vilvoorde en één van de oprichters van Firefighters4Nepal. “Ditmaal leveren we maar liefst dertien ton aan materiaal, gaande van brandweerpakken tot helmen en persluchtflessen. Zo’n materiaal is broodnodig, want vaak blussen ze branden in T-shirt en op teenslippers én met onaangepaste blusapparatuur. Daarnaast gaan we een week lang ook drie intensieve brandweeropleidingen geven aan vijftig brandweermannen van zeven verschillende korpsen en tien burgers.”

Werking overdragen

Ook willen de mannen van Firefighters4Nepal enkele brandweermannen opleiden tot opleiders. “Op die manier kunnen we onze werking op termijn overdragen op onze Nepalese collega’s”, aldus nog Johan Schots. “Zij zullen op hun beurt lokale brandweermannen kunnen opleiden, zodat wij niet telkens naar ginder moeten om onze kennis over te brengen.”

Minister Jan Jambon was naar eigen zeggen fier op de vijftien brandweermannen en -vrouwen. “Ze doen dit allemaal vrijwillig en daar ben ik hen heel dankbaar voor”, klonk het. “Hun knowhow is broodnodig voor hun Nepalese collega’s. Jullie zijn één voor één mannen en vrouwen met een missie, met een hart voor Nepal en liefde voor het vak. Ik ben dan ook trots op de inzet die jullie tonen.”

Sightseeing

De volgende vijftien brandweermannen en -vrouwen vertoeven momenteel in Nepal: Bert Poelmans uit Vilvoorde, Christel Mathys en Emmanuel Goossens uit Overijse, Johan Schots uit Steenokkerzeel, Pieter Maes uit Wommersom, Hilde Gielis uit Duffel, Christophe Cocquyt en Francis Verleyen uit Aalter, Edward Savat uit Maldegem, Karel Lambert uit Oostkamp, Kurt D’Helft uit Wevelgem, Marc Castelyn uit Torhout, Nathalie Van Moorter uit Wenduine, Pieter Tacquet uit Ruddervoorde en Tom Sinnaeye uit Lissewege. Na één week intensief werken volgt een week sightseeing in het Aziatische land. Binnen twee weken keert de groep terug naar ons land.