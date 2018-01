12 maanden voor rugzakdief 19 januari 2018

02u30 0

Een lid van een Zuid-Amerikaanse dievenbende is veroordeeld tot 12 maanden cel voor een diefstal van een rugzak in de luchthaven van Zaventem. Samen met een kompaan -die niet geïdentificeerd kon worden- gingen ze aan de haal met de rugzak van een onoplettende toerist. Op camerabeelden kon de beklaagde geïdentificeerd worden aangezien hij al eerder veroordeeld werd voor identieke feiten. Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 1809 euro. "Dat verlies heeft hem praktisch gezien veel moeilijkheden gegeven omdat er zich naast geld ook andere waardevolle zaken in bevonden. Ook heeft het een impact gehad op zijn onveiligheidsgevoel. Dit had een leuke trip moeten zijn maar zo werd het een kleine nachtmerrie", verwoordde zijn advocate het. (WHW)