104 jaar oude villa voorlopig beschermd 12 juli 2018

02u50 0 Zaventem De 104 jaar oude villa in cottagestijl op de hoek van de Watertorenlaan met de Onderwijsstraat is voorlopig beschermd als monument. Dat heeft Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) beslist.

"Het gaat om een waardevolle voorstedelijke villa in cottagestijl die in 1914 gebouwd werd voor de drukkersfamilie Van Gils-Joly uit Sint-Gillis", aldus de minister. "Het ontwerp van de villa is van de hand van de Brusselse architect Jean-Joseph Purnelle, die vooral gekend is voor zijn ontwerpen voor herenwoningen en burgerhuzien, en is opgevat als totaalkunstwerk. Het pand wordt beschermd omwille van haar historische, architecturale en artistieke waarden."





De voorstedelijke woning vormt een opmerkelijk buitenbeentje in het oeuvre van Purnelle. Zowel voor de binnen- als buitenkant hanteert hij hoge kwaliteitseisen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de materiaalkeuze en de afwerking van vloeren, wanden, ramen en deuren. De grote glas-in-loodramen springen eveneens in het oog.





Nu de voorlopige bescherming een feit is, zal het schepencollege met een openbaar onderzoek starten. Iedereen kan opmerkingen of bezwaren overmaken. Binnen een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming. (RDK)