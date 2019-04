100 extra jobs op luchthaven dankzij komst vrachtafhandelaar dnata Robby Dierickx

02 april 2019

14u32 0 Zaventem De luchthaven van Zaventem heeft er een vrachtafhandelaar bij. De komst van dnata, dat haar intrek nam in een gloednieuw gebouw op Brucargo, creëert honderd lokale banen.

Swissport en Aviapartner staan al jaren in voor de afhandeling van vrachtvluchten, maar sinds deze maand krijgen ze met dnata een extra concurrent. Met een ultramoderne vestiging op Brucargo kan dnata jaarlijks 125.000 ton goederen verwerken. Het gebouw is uitgerust met de nieuwste technologieën en voldoet aan de hoogste industriële normen voor een efficiënte en veilige behandeling van alle soorten goederen: van bederfelijke waren, farmaceutische producten, gevaarlijke goederen en levende dieren tot vliegtuigmotoren en voertuigen. De komst van dnata naar Brussels Airport zorgt voor zowat honderd nieuwe jobs op Zaventem.

Boost voor sector

“We zijn ontzettend blij dat we onze activiteiten kunnen uitbreiden naar nog een belangrijke cargohub”, zegt Erik de Goeij, ceo van dnata Nederland en België. “Dankzij onze toonaangevende vestiging op Brussels Airport verhoogt onze capaciteit voor cargoafhandeling in de regio aanzienlijk. We verwachten dat dat ook de lokale goederensector een boost zal geven.”

dnata’s eerste klant in Zaventem is Singapore Airlines, dat acht keer per week tussen Brussel en Singapore vliegt. Jaarlijks wordt er op die route 45.000 ton goederen vervoerd.