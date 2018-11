1 van 438 gecontroleerde bestuurders blaast positief RDK

22 november 2018

De lokale politie van Zaventem heeft donderdagochtend op twee verschillende plaatsen in de gemeente een alcoholcontrole gehouden. In totaal werden 438 bestuurders aan een ademtest onderworpen. Eén van hen blies positief en moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. Daarnaast werd één automobilist ook beboet voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. De controleactie paste in het lokaal actieplan alcohol in het verkeer.