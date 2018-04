"Zo kan je toch geen afscheid nemen" STROOMPANNE IN CREMATORIUM VERSTOORT UITVAARTDIENSTEN ROBBY DIERICKX

24 april 2018

02u55 0 Zaventem Heel wat nabestaanden zijn zaterdag met een wrang gevoel vertrokken uit crematorium Daelhof. Door een stroompanne verliepen vier uitvaartplechtigheden er zonder muziek en foto's. Ook de noodgenerator bood geen oplossing.

Voor Zaventemnaar Danny Doms was het afgelopen zaterdag een bijzonder moeilijke dag. In crematorium Daelhof nam hij afscheid van zijn vader, Emile, die op 84-jarige leeftijd overleden was. Een kleine week waren hij en de rest van de familie in de weer geweest met de organisatie van de plechtigheid: de muziekkeuze, een selectie maken uit honderden foto's en het schrijven van teksten als laatste eer.





"Maar toen de dienst tien minuten bezig was, viel de stroom uit", vertelt Danny Doms. "Net op dat moment richtte ik een laatste woord aan mijn vader. Door de panne werkte de microfoon niet meer, waren de geprojecteerde foto's niet meer te zien en was er ook geen muziek meer te horen. Omdat het euvel niet verholpen geraakte, zat er niets anders op dan zo verder te doen."





Geen waardig afscheid

Het voorval laat de familie met een wrang gevoel achter. "Op zo'n moeilijke dag wil je dat alles vlekkeloos verloopt", aldus Doms. "Als mensen me vragen of het perfect was, dan moet ik jammer genoeg 'neen' zeggen. We konden geen waardig afscheid nemen."





Dienst buiten

Door de stroompanne, die overigens de hele Erasmuslaan trof, ondervonden in totaal vier uitvaartplechtigheden problemen. Eén daarvan werd zelfs inderhaast naar buiten verplaatst. Ook koffietafels verliepen niet naar behoren. Het was niet de eerste keer dat een stroompanne voor problemen zorgde in Daelhof. Twee jaar geleden gebeurde hetzelfde bij het afscheid van Roger De Wulf, gewezen Machels burgemeester.





Bert Carleer, directeur van het crematorium, zit naar eigen zeggen verveeld met de zaak. "Bij de uitvaartplechtigheid van De Wulf bleek dat de noodgenerator niet getest was bij de opening een jaar eerder", geeft hij toe. "Nadien hebben we dat probleem opgelost. In januari en februari hebben we de noodgenerator nog getest en alles verliep vlekkeloos. Zaterdag was dat jammer genoeg niet het geval. De problemen met de klank, de verlichting en het beeld kregen we niet opgelost met de noodgenerator. Waarom niet, is ook voor ons een raadsel."





Tegemoetkoming

Gisteren zat de directeur samen met de firma die instaat voor de werking van de noodgenerator. "Want we willen vermijden dat dit in de toekomst nog gebeurt", aldus nog Carleer. "Dit is bijzonder pijnlijk voor de nabestaanden. We willen ons dan ook verontschuldigen en zitten eerstdaags met de begrafenisondernemers samen om aan de vier getroffen families tegemoet te komen."