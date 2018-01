"Wat is plafond van 16.000 nachtvluchten nog waard?" IN 2017 PIEK VAN 485 LANDINGEN EN VERTREKKEN ZONDER NACHTSLOT OP BRUSSELS AIRPORT ROBBY DIERICKX

26 januari 2018

02u33 0 Zaventem Op de luchthaven van Zaventem zijn vorig jaar 485 vliegtuigen zonder nachtslot toch in de nacht geland of opgestegen. Sinds 2009 mogen jaarlijks echter 'slechts' 16.000 nachtslots verdeeld worden onder de luchtvaartmaatschappijen. Dat dat plafond overschreden werd, is volgens de luchthaven vooral te wijten aan vertragingen. Actiecomités zijn niet te spreken. "Wat is het plafond nog waard?"

In 2009 besliste de Vlaamse regering om het jaarlijks aantal nachtslots op Zaventem terug te dringen van 25.000 naar 16.000, waaronder maximaal 5.000 vertrekkende vluchten. Concreet betekent dit dat een slotcoördinator jaarlijks maximaal 16.000 slots - of toestemmingen om tussen 23 en 6 uur te landen of te vertrekken op Zaventem - mag toekennen. Die nachtslots mogen echter niet verward worden met het aantal nachtbewegingen, het effectief aantal toestellen dat op Zaventem landt of opstijgt. Zo werden vorig jaar 16.827 nachtbewegingen geteld. 342 daarvan waren vluchten waar geen nachtslot voor nodig is, zoals helikopters, militaire, staats- en medische vluchten. Maakt dat er in 2017 ook 485 commerciële vluchten zonder nachtslot tussen 23 en 6 uur landden of opstegen op Zaventem. Het hoogste cijfer sinds de invoering van het plafond van 16.000 nachtslots.





Niet verbieden

"Het gros van die 485 vluchten betreft vliegtuigen die om operationele redenen onverwacht in de nacht landden of opstegen", zegt Anke Fransen, woordvoerder van Brussels Airport. "Dat kan om verschillende redenen gaan zoals een vliegtuig dat elders te laat vertrekt of een toestel dat door de weersomstandigheden vertraging opliep en daardoor met vertraging op Zaventem landt. We gaan die vliegtuigen daardoor niet verbieden om op Brussels Airport te landen."





"Wat is de waarde van zo'n plafond als het toch met de voeten getreden wordt?", vraagt Roger Vermeiren van Actiecomité Noordrand zich af. "Dit is gewoon lachen met de omwonenden. Enkele jaren geleden lukte het probleemloos om onder dat plafond van 16.000 nachtvluchten te blijven, maar daar slaagt men nu niet meer in. Men mag dan wel allerlei excuses gebruiken, de vliegtuigen krijgen we wel elke nacht over ons hoofd. Dat het een trend is om het aantal overtredingen te laten stijgen, is zorgwekkend. Het is een teken aan de wand dat er iets niet koosjer is. Er moet dan ook iets gebeuren opdat deze trend zich ook de komende jaren niet verder zet."





27 pv's

Sven Heyndrickx, woordvoerder van de FOD Mobiliteit, zegt dat luchtvaartmaatschappijen die de regels regelmatig met de voeten treden een proces-verbaal krijgen.





"In 2016 werden 27 pv's uitgereikt aan luchtvaartmaatschappijen omdat ze opzettelijk in de nacht een landing of opstijging op Brussels Airport hebben uitgevoerd zonder te beschikken over een nachtslot. Ook werden er pv's opgesteld wanneer ze opzettelijk en herhaaldelijk een landing of opstijging op Brussels Airport uitvoerden op tijden die wezenlijk verschillen van de toegewezen slot, waardoor de luchthavenexploitatie of het luchtverkeer wordt geschaad. Hoeveel pv's er vorig jaar uitgereikt werden, is nog niet bekend."





Op de vraag of zo'n plafond van 16.000 vluchten wel nog nodig is nu blijkt dat vorig jaar 485 vliegtuigen zonder nachtslot landden en opstegen op Zaventem, is Sven Heyndrickx duidelijk.





"Mocht er geen plafond zijn, dan zou het aantal nachtvluchten ongetwijfeld stijgen naar 20.000 of zelfs 30.000 per jaar", klinkt het. "Dus het is wel degelijk zinvol om een plafond op te leggen. Bovendien zijn die 485 vluchten zonder nachtslot nu ook geen reden om het belang van zo'n plafond in twijfel te trekken."