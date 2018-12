‘Warme’ kerstmarkt groot succes WHW

15 december 2018

17u40 0 Zaventem Honderden bezoekers hebben vandaag de koude getrotseerd om een bezoekje te brengen aan de jaarlijkse kerstmarkt. Nog tot 23 uur vanavond is iedereen er welkom voor een hapje en een drankje.

Meer dan veertig handelaars en verenigingen baten een standje uit op de markt. Vele mensen konden hier terecht voor een origineel geschenkje te kopen of een lekker hapje te eten. “Nieuw dit jaar is dat koor Omnia Cantica optreedt”, aldus schepen voor Feestelijkheden en Sociale Zaken Dirk Philips. Dat de kerstmarkt ondanks het koude weer toch een echt warm gebeuren is blijkt uit het feit dat vele standhouders hun steentje bijdragen aan goede doelen zoals de warmste week.