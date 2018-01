"Waar moeten we nu met derde auto heen?" BEPERKING OP AANTAL BEWONERSKAARTEN BEZORGT GEZINNEN KOPZORGEN ROBBY DIERICKX

02u29 0 Lukas In sommige straten verandert de blauwe zone van 11 naar 4 uur. Zaventem Acht jaar na de invoering ervan schaaft de gemeente Zaventem haar parkeerplan in de lente bij. De opvallendste maatregel is de beperking van slechts twee bewonerskaarten per woning. "Waar moeten we met onze derde wagen naartoe?", vragen bewoners zich af. Burgemeester Holemans laat weten dat ze wil vermijden dat hele straten ingepalmd worden door de wagens van één gezin.

In 2010 voerde de gemeente een parkeerplan in om op die manier langparkeerders uit de straten te weren. Eind vorig jaar werden enkele grondige wijzigingen goedgekeurd. Die hadden normaal na de jaarwisseling in voege moeten treden, maar door de administratieve rompslomp wordt het aangepaste parkeerplan pas in de lente gelanceerd. Concreet wordt in enkele straten in de buurt van de luchthaven een blauwe zone ingevoerd. In andere straten verandert de blauwe zone van 11 uur naar 4 uur. Nog een nieuwigheid is de beperking op het aantal bewonerskaarten. Zo zullen vanaf de lente slechts twee bewonerskaarten per domicilie afgeleverd worden. Dat zorgt her en der echter voor problemen.





Kostbaar materiaal

"Mijn man en ik hebben drie voertuigen: twee privéwagens en een bestelwagen van mijn man zijn werk", vertelt Sophie Vanderougstraete, die in de Bosstraat woont.





"Omdat we binnenkort slechts twee bewonerskaarten krijgen, moeten we een oplossing voor de bestelwagen zoeken. De parkeerschijf leggen heeft geen zin, want vanaf de lente verandert de blauwe zone in onze straat van 11 naar 4 uur. Dat betekent dat we de parkeerschijf om de haverklap moeten verzetten. De bestelwagen in een andere straat parkeren, is evenmin een oplossing. Het voertuig zit namelijk vol kostbaar werkmateriaal, waardoor we de wagen het liefst dicht bij onze woning zetten."





Hoewel het nieuwe reglement pas in de lente in voege gaat, krijgt Koen Cordier nu al geen nieuwe bewonerskaart meer. "Ik kreeg zopas een nieuwe bedrijfswagen, waardoor ik een nieuwe bewonerskaart moest aanvragen. Maar ik kreeg te horen dat dat niet meer mogelijk is door de geplande beperking op het aantal kaarten. Omdat mijn moeder tijdelijk bij me inwoont - en hier ook gedomicilieerd is - hebben we echter drie bewonerskaarten nodig. Nu ik geen derde kaart krijg, zit er niets anders op dan elke dag met mijn wagen naar het werk te gaan. Een trip van drie kilometer die ik normaal te voet doe, maar nu verplicht de gemeente me om met mijn wagen te gaan. Het voertuig voor mijn woning in de Alex Feldheimstraat laten staan, lukt niet want er mag maar 11 uur geparkeerd worden. Binnenkort verandert dat zelfs in 2 uur. Ik hoop dat de gemeente hier toch een mouw aan kan passen."





Beperking ligt vast

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) keldert meteen die hoop. "De beperking van de bewonerskaarten ligt vast", luidt het. "Daarmee willen we vermijden dat de bewoners van één gezin een groot deel van de parkeerplaatsen in een straat inpalmen waardoor de buren geen plek meer vinden. Ik begrijp dat het voor gezinnen met meerdere wagens niet echt prettig is, maar in het oude centrum tellen heel wat woningen geen garage, waardoor de parkeerdruk in de straten groot is. Het is zeker niet de bedoeling om onze inwoners te pesten, maar we willen hen net de kans geven om dicht bij hun woning te parkeren. Wie meer dan twee wagens bezit, raad ik aan een parkeerruimte te huren om de overige wagen(s) te stallen."