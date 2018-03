"Sterrebeek verliest echte dorpsmens" OOK BOEZEMVRIEND ERIC VAN ROMPUY TREURT OM OVERLIJDEN MARK VANLOMBEEK (67) ROBBY DIERICKX

06 maart 2018

02u35 0 Zaventem Sterrebeek verkeert in rouw. Afgelopen weekend is gewezen sportjournalist en huidig CD&V-gemeenteraadslid Mark Vanlombeek op 67-jarige leeftijd overleden. Het was via boezemvriend Eric Van Rompuy dat Vanlombeek zes jaar geleden in de lokale politiek rolde. "Mark had een groot hart voor Sterrebeek. De gemeente verliest een echte dorpsmens", treurt Van Rompuy.

"Een rasechte Sterrebekenaar": zo omschrijft gewezen schepen Eric Van Rompuy zijn boezemvriend Mark Vanlombeek. Bij de oud-sportjournalist werd enkele maanden geleden een tumor in de buik aangetroffen. Al snel bleek dat de kanker uitgezaaid was en dat chemotherapie weinig effect had. Afgelopen weekend verloor Vanlombeek de strijd tegen de vreselijke ziekte. "Het nieuws komt bijzonder hard aan in Sterrebeek", aldus Van Rompuy. "Hij heeft altijd een band met de Zaventemse deelgemeente gehad. Zo riep hij in de jaren negentig in Sportweekend zelfs om dat KOVC Sterrebeek kampioen gespeeld had in tweede provinciale. Zo fier was hij op zijn dorp en de lokale voetbalclub."





Geen partijmens

Dat Vanlombeek deze legislatuur in de gemeenteraad zetelde, had hij mede te danken aan Van Rompuy. "Veertig jaar geleden had ik Mark al eens gevraagd om zich aan te sluiten bij jong CD&V", herinnert Van Rompuy zich nog goed. "Ik ben toen speciaal met de fiets vanuit Sint-Stevens-Woluwe naar Sterrebeek gereden om het hem persoonlijk te vragen. Omdat hij absoluut sportjournalist wilde worden, weigerde hij mijn aanbod. Toen hij in 2010 met pensioen ging, stelde ik hem de vraag opnieuw. Toen ging hij er wel op in. Mark was zeker geen partijmens, maar hij wilde wel het beste voor Sterrebeek en daarom stapte hij in de gemeentepolitiek. Als gemeenteraadslid hield hij zich vooral bezig met sportinfrastructuur, het cultureel centrum en zijn dorp Sterrebeek. Hij zat ook in de commissie Ruimtelijke Ordening, waardoor we vooral rond de verkavelingsdossiers in Sterrebeek hebben samengewerkt."





Echte dorpsthema's

"Mark was een verfrissende en aangename figuur in de gemeenteraad", zegt huidig CD&V-schepen Bart Dewandeleer. "Hij hield zich met echte dorpsthema's bezig. Vaak bracht hij de dingen die hij langs het voetbalveld in Sterrebeek hoorde mee naar de gemeenteraad. Uiteraard verliezen we met Vanlombeek een grote naam binnen onze partij, al had hij eerder wel al aangegeven dat hij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer zou opkomen."





Bijzonder bescheiden

Maar ook buiten de politiek was Vanlombeek een graag gezien figuur in Sterrebeek. "Hoewel hij toch een bekend televisiegezicht was, bleef hij altijd bijzonder bescheiden", zegt Van Rompuy nog. "Hij was geliefd bij de inwoners en deed veel voor het dorp. Zo organiseerde hij in de jaren 90 zelfs regelmatig benefietvoetbalmatchen met onder meer Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck. Voor andere evenementen haalde hij gewezen wielrenner Rik Van Looy naar Sterrebeek. Met zijn dood verliest de Zaventemse deelgemeente een echte dorpsman."





De uitvaartplechtigheid vindt nu zaterdag plaats in crematorium Hofheide in Nieuwrode. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.