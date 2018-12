“Open Vld en CD&V meteen in zee met UF” N-VA in de clinch met huidige coalitiepartners na wisselmeerderheid met Franstaligen Robby Dierickx

19 december 2018

14u58 3 Zaventem “De nieuwe gemeenteraad moet nog geïnstalleerd worden, maar nu al gaan Open Vld en CD&V in zee met het UF.” N-VA, de meerderheidspartij die naar de oppositiebanken verhuist, betreurt dat de huidige coalitiepartners maandag tijdens de gemeenteraad een punt via een wisselmeerderheid met de Franstaligen goedkeurden. Burgemeester Holemans ontkent dat er bewust met het UF samengewerkt wordt.

Dat het niet meer boterde tussen meerderheidspartijen Open Vld en N-VA was al een tijdje duidelijk, maar toen eind vorige maand bekend geraakte dat de liberalen Zaventem de komende zes jaar alleen met huidig coalitiepartner CD&V zullen besturen en N-VA daarmee naar de oppositiebanken verwijzen, leven de twee partijen haast op voet van oorlog. Maandagavond werd de eerste gemeenteraad na de coalitievorming gehouden en dat zorgde meteen voor animo.

Bij een – op het eerste gezicht banale – stemming over de nieuwe statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem (AGB) hadden Open Vld en CD&V namelijk de hulp nodig van het Franstalige UF om het punt met een wisselmeerderheid goed te keuren. Bij de toekomstige meerderheid, die 16 van de 31 zetels telt, was één van de leden van Open Vld afwezig, waardoor slechts 15 ja-stemmen gehaald werden. N-VA keurde het punt – net als de Vlaamse oppositiepartijen – niet goed en dus hadden de liberalen en de christendemocraten de stemmen van de zeven UF’ers nodig.

“De toon is meteen gezet”, zegt huidig N-VA-schepen Erik Rennen. “Met amper één zetel op overschot de komende zes jaar gaan we dit tafereel nog veel vaker zien van de toekomstige meerderheid. Het staat in de sterren geschreven dat er meermaals iemand van de meerderheid afwezig zal zijn wanneer een belangrijk punt gestemd moet worden. De nieuwe coalitie zal dan ongetwijfeld eerder bij het UF gaan aankloppen dan bij ons om een wisselmeerderheid te vormen. De weg naar een samenwerking tussen Open Vld en CD&V met de Franstaligen ligt met andere woorden helemaal open in onze Vlaamse gemeente.”

Politiek voor de burger

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) ontkent dat er nu al aan gedacht wordt om in de toekomst bij het UF te polsen om wisselmeerderheden te vormen indien nodig. “Dat we eerder bij de Franstaligen zouden aankloppen dan bij de Vlaamse oppositiepartijen is fout”, klinkt het. “Als de oppositie ooit met een man meer is en een idee afkeurt, dan is het hun taak om met een beter voorstel op de proppen te komen. Aan politiek doe je niet voor je partij, maar wel voor de burger.”

“Het lijkt er evenwel op dat N-VA nu alleen maar oppositie voert om oppositie te voeren”, gaat Holemans verder. “Huidig N-VA-schepen Luk Vander Elst keurde het punt als bestuurder van het AGB enkele weken geleden immers goed tijdens een vergadering, maar liet kort na de coalitievorming weten dat zijn partij tegen was. Dit is nog maar eens het bewijs dat het respect van N-VA tegenover de huidige coalitiepartners ver zoek is.”