'Niet bijster snuggere' drugskoerier krijgt 36 maanden 08 juni 2018

Een Nigeriaanse vrouw is veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van heroïne. Hoewel haar naam anders doet vermoeden, werd Inosencia G. toch door de rechter schuldig bevonden aan drugssmokkel. Begin dit jaar werd ze opgepakt nadat er meer dan een kilogram heroïne in haar bagage was aangetroffen. De vrouw veranderde meerdere keren haar versie van de feiten. "Ze is dan ook niet van de snuggerste", aldus de verdediging. "Eigenlijk is ze zelf een slachtoffer. Men heeft haar gebruikt." De rechter beaamde dit, maar gaf haar niettemin de klassieke straf van 36 maanden.





