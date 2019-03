“Mogelijk vliegtuigbommen op Zaventem”: luchthaven waarschuwt bedrijven voor mogelijke vondst munitie tijdens werken Robby Dierickx

08 maart 2019

10u43 0 Zaventem Nadat vorig jaar twee vliegtuigbommen in twee maanden tijd aangetroffen werden tijdens werken op Brussels Airport waarschuwt de luchthaven bedrijven nu voor de aankomende werken. Samen met onder meer DOVO worden maatregelen genomen indien er de komende maanden opnieuw oorlogsbommen gevonden zouden worden in de werfzones.

In een brief naar de luchthavenbedrijven laat Brussels Airport weten dat er bij de vondst van een oorlogsbom meteen een perimeter van honderd meter ingesteld wordt en dat alle gebouwen en personen binnen die zone geëvacueerd zullen worden. Tegelijkertijd wordt het Airport Operations Center (APOC) geactiveerd. Indien een ontmanteling noodzakelijk is, zal dit in principe ’s nachts gebeuren om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Bij zo’n ontmanteling worden vervolgens twee perimeters ingesteld: één van 250 meter waarbinnen gebouwen en personen geëvacueerd worden en één van 650 meter waarbinnen mensen weg moeten blijven van ramen en deuren en waarbinnen geen verkeer mogelijk is.

Tot slot maant de luchthaven bedrijven aan zich te registreren voor BE-alert, zodat men bij noodsituaties meteen op de hoogte gesteld kan worden.