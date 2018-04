"Moeten we lap grond echt bewaken?" NELLY SCHONNE (88) OVERWEEGT MAATREGELEN TEGEN SLUIKSTORTERS ROBBY DIERICKX

14 april 2018

02u25 0 Zaventem Het sluikstort van twaalf ton in de Bevrijdingslaan is opgeruimd. De kosten daarvoor - enkele duizenden euro's - zijn voor de 88-jarige Nelly Schonne, eigenares van het perceel. "Verschrikkelijk. Ik hoop dat de daders snel gevat worden, zodat alles op hen verhaald kan worden", klinkt het.

Al jaren krijgt Nelly Schonne te kampen met zwerfvuil op haar perceel langs de Bevrijdingslaan. "Meestal ging het om enkele afvalzakken, die mijn drie kinderen regelmatig zelf gingen opruimen", aldus de 88-jarige vrouw. "Maar wat er de voorbije maanden gedropt werd, tartte alle verbeelding."





In totaal werd er dan ook zowat 12 ton afval gedumpt. Een koelkast, ramen, deuren, banden en een hoop (Brusselse) vuilniszakken: zo goed als alle soorten afval lagen er bij mekaar. De voorbije dagen werd de troep opgeruimd door werknemers van afvalintercommunale Interza. Aangezien de vervuilers voorlopig nog niet gekend zijn, zal de factuur opgestuurd worden naar Nelly Schonne. "Als eigenaar ben je namelijk wettelijk verplicht om in te staan voor de kosten", treurt de tachtiger. "Wie zadelt ons toch met zoveel kosten op? Ik hoop dat de vervuilers snel gevat worden, zodat we die duizenden euro's toch kunnen verhalen op hen."





Perceel afspannen

Om te vermijden dat sluikstorters Nelly Schonne ook in de toekomst nog op kosten kunnen jagen, overweegt ze haar perceel af te spannen. "Mogelijk gaan we ook camera's plaatsen", zegt een van de dochters. "Maar ook dit zal allemaal op eigen kosten moeten gebeuren. Dat je zelfs een lap grond moet bewaken, is gewoonweg absurd. Maar er zit niets anders op, want anders blijven we dweilen met de kraan open."





Volgens milieuschepen Erik Rennen (N-VA) is de jacht op de vervuilers open. "We hebben al enkele adresgegevens tussen het afval gevonden, dus zullen er alles aan doen om de kosten op de daders te verhalen", luidt het. "Voor twee andere sluikstorten hebben we momenteel al rechtszaken tegen de mogelijke vervuilers lopen."





Verkiezingsjaar

Ondertussen mengt ook oppositiepartij Groen zich in het verhaal. "De gemeente weet al jaren dat er een sluikstortprobleem is in de Bevrijdingslaan, maar schiet nu pas - enkele maanden voor de verkiezingen - in actie", meent gemeenteraadslid Nicolas Tavitian. "En dat terwijl wij in 2015 al actie vroegen."





Dat laatste wordt echter ontkend door Rennen. "Als gemeente kunnen we hier niet veel aan doen, aangezien het afval op privégrond lag. We hadden de eigenares al enkele maanden geleden ingelicht, en stuurden haar nu een herinnering omdat er opnieuw afval gedropt werd, ditmaal deels op het voetpad. We doen dus wel degelijk wat we kunnen."